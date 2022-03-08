جهاز الإسعاف الأوكراني: 9 قتلى في قصف روسي على مدينة سومي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، مساء الإثنين، في غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترًا شرق كييف، كما أعلن، الثلاثاء، جهاز الإسعاف الأوكراني.

وأوضح جهاز الإسعاف، الذي وصل إلى مكان الحادث قرابة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي على «تلغرام» أن «طائرات العدو هاجمت بشكل خبيث المباني السكنية». وتشهد سومي الواقعة قرب الحدود الروسية، قتالًا عنيفًا منذ أيام، وفق وكالة «فرانس برس».

كما قتل 13 شخصًا، الإثنين، في قصف طال مخبزًا صناعيًّا في ماكاريف على بعد 50 كيلومترًا غرب كييف، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وتدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثالث عشر وسط عقوبات غربية غير مسبوقة طالت الاقتصاد الروسي لكنها لم تثنِ الرئيس فلاديمير بوتين عن التراجع، حيث أكد أن «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها، مشددًا على أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها.