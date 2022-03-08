الرئيس الأوكراني يتهم القوات الروسية بإفشال إجلاء المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، الجيش الروسي بإفشال إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية التي كان من المقرر إقامتها في البلاد بعد محادثات ثنائية.

وقال زيلينسكي، في فيديو نشره عبر تطبيق «تلغرام»: «كان هناك اتفاق بشأن الممرات الإنسانية. هل يطبّق ذلك؟ ما يطبّق هو الدبابات الروسية، والغراد (راجمات الصواريخ) والألغام الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

- روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مناطق أوكرانية لإجلاء مدنيين

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية، اعتبارًا من الساعة 07,00 ت غ غدًا الثلاثاء، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.