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بوتين: لن أرسل مجندين أو جنود احتياط إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 11:43 مساء
بوتين: لن أرسل مجندين أو جنود احتياط إلى أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أنه لن يرسل مجندين أو جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مؤكدًا أن الهجوم ينفذه «عسكريون محترفون» يحققون «الأهداف المحددة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال بوتين، في كلمة متلفزة بمناسبة الثامن من مارس الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة: «أريد أن أؤكد أن المجندين لا يشاركون ولن يشاركوا في القتال. ولن يستدعى كذلك جنود الاحتياط».

- روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مناطق أوكرانية لإجلاء مدنيين

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية، اعتبارًا من الساعة 07,00 ت غ غدًا الثلاثاء، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

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