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روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مناطق أوكرانية لإجلاء مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 11:15 مساء
روسيا تعلن وقف إطلاق النار في مناطق أوكرانية لإجلاء مدنيين
أوكرانيون يستعدون لمغادرة بلدية «ماريوبول». (أرشيفية: الإنترنت).
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أعلنت روسيا، مساء الإثنين، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 07,00 ت غ، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن «روسيا الاتحادية تعلن وقفا لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07,00 ت غ) يوم الثامن من مارس»، بهدف إجلاء مدنيين أتوا من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.

الأمم المتحدة طلبت ممرات إنسانية
وفي سياق متصل، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الاثنين أمام مجلس الأمن، إن المنظمة الدولية «تحتاج إلى ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق القتال» في أوكرانيا.

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وقال غريفيث، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن مخصصة للأزمة الإنسانية الناتجة من الغزو الروسي لأوكرانيا إن «المدنيين في أماكن مثل ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وأماكن أخرى في حاجة ماسة إلى مساعدة، وخصوصا إلى مستلزمات طبية حيوية»، مضيفا أن «هناك صيغا مختلفة ممكنة، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن احترام الأطراف لالتزاماتها بموجب قوانين الحرب».

وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، الإثنين، محققة بعض «النتائج الإيجابية» حول الممرات الإنسانية، على ما أفاد العضو في الوفد الأوكراني، ميخايلو بودولياك على تويتر. وكتب بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية: «حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية».

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