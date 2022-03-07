مسعفون أوكرانيون: 13 قتيلا في قصف طاول مخبزا صناعيا غرب كييف (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 13 شخصًا، الإثنين، في قصف طال مخبزًا صناعيًّا في ماكاريف على بعد خمسين كلم غرب كييف، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وفي منشور على تلغرام، أورد المسعفون أن نحو ثلاثين شخصًا كانوا موجودين في محيط المخبز لحظة وقوع القصف. لكن المنشور حُذف بعيد ذلك من دون توضيح السبب، وفق «فرانس برس».

,قُتل تسعة أشخاص في قصف للجيش الروسي استهدف مطار فينيتسيا الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب كييف، وفق ما أعلنت أجهزة الإسعاف الأوكرانية، الإثنين، وذكرت على منصة «تلغرام» أنه «جرى انتشال 15 شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم تسعة قتلى: خمسة مدنيين وأربعة جنود»، مشيرة إلى أن «البحث لا يزال جاريا»، للعثور على ضحايا محتملين آخرين.

فتح ممرات إنسانية وتعليق إطلاق نار

أعلن الجيش الروسي، الإثنين، فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية «تعلن القوات الروسية لغرض إنساني» الامتناع عن إطلاق النار محليا «اعتبارا من الساعة العاشرة في السابع من مارس وفتح ممرات إنسانية»>

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لكن القصف الروسي لم ينقطع على خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الروسي لتضييق الخناق على العاصمة كييف، ويتزامن كل ذلك مع قرب الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية، المقرر عقدها خلال ساعات.

واستهدف القصف جوي مساء الأحد على خاركيف مجمعا رياضيا تابعا لجامعة محلية ومبانيَ مدنية، وفق صحافي في وكالة «فرانس برس». ووفقا لهيئة أركان الجيش الأوكراني، تركز القوات الروسية جهودها على خاركيف، وتشيرنيغوف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب) و«تحشد مواردها لشن هجوم» على كييف.