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الملكة إليزابيث الثانية تستقبل ترودو في أول اجتماع مباشر منذ إصابتها بـ«كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 08:05 مساء
الملكة إليزابيث الثانية تستقبل ترودو في أول اجتماع مباشر منذ إصابتها بـ«كوفيد»
الملكةإليزابيث الثانية تستقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قصر وندسور. (الإنترنت)
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استقبلت الملكة إليزابيث الثانية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قصر «وندسور»، الإثنين، في أول لقاء رسمي مباشر لها منذ إصابتها بـ«كوفيد-19».

وأمسك المسؤول الكندي الذي يزور بريطانيا لمناقشة الحرب في أوكرانيا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بيد الملكة وتحدثا مبتسمين، وفق «فرانس برس».

وخلفهما، على مكتب، تم وضع باقة زهور صفراء وزرقاء، هي ألوان العلم الأوكراني، في إشارة إلى دعم البلد الذي غزته روسيا.

إليزابيث الثانية ملكة كندا
وإليزابيث الثانية هي أيضًا ملكة كندا التي زارتها أكثر من عشرين مرة.  وأثارت صحة الملكة التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ96 في أبريل، أمضت أكثر من 70 منها على العرش البريطاني، القلق منذ ثبتت إصابتها بالفيروس في 20 فبراير.

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وبعد إلغاء ارتباطاتها قبل أسبوعين، تحدثت الأسبوع الماضي عبر الفيديو مع السفيرين الجديدين لتشاد وإمارة أندورا من قصر «وندسور»، حيث تقيم.

ومنذ أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر، بات الظهور العلني للملكة نادرًا، لكن القصر أعلن في الآونة الأخيرة استئناف نشاطاتها العامة مع نشاط في 29 مارس في ويستمنستر في ذكرى زوجها الأمير فيليب الذي توفي السنة الماضية.

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