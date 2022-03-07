المجلس الدستوري الفرنسي يوافق على 12 مرشحا للانتخابات الرئاسية في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

والمرشحون الـ12 الذين حصل كل منهم على 500وافق المجلس الدستوري في فرنسا، الإثنين، على 12 ترشيحًا للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أبريل، حسبما أعلن رئيس المجلس لوران فابيوس في إعلان عبر الفيديو.

وقال فابيوس: «هذا الصباح، وعملًا بالدستور وبالقوانين المرعية الإجراء، اعتمد المجلس الدستوري قائمة رسمية بأسماء المرشحات والمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجرى في 10 و24 أبريل المقبل»، وفق «فرانس برس».

ولفت إلى أن المجلس تلقّى 13672 تأييدًا من النواب، صودق على 13427 منها.

12 مرشح حصل على 500 توقيع

والمرشحون الـ12 الذين حصل كل منهم على 500 توقيع على الأقل في 30 منطقة مختلفة، من اليمين إلى اليسار، هم مارين لوبن وإريك زمور ونيكولا دوبون-إينيان وفاليري بيكريس وإيمانويل ماكرون وآن إيدالغو ويانيك جادو وجان لوك ميلانشون وفابيان روسيل وجان لاسال وناتالي أرتو وفيليب بوتو.

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وأكد المجلس الدستوري «موافقة» المرشحين والمرشحات على مشاركتهم في الانتخابات، بحسب فابيوس. وكان فيليب بوتو آخر من انضم إلى القائمة، بعد أن كان مرشحًا للانتخابات الرئاسية في العامين 2012 و2017.