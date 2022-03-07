بدء جولة ثالثة من المفاوضات الأوكرانية-الروسية لإيجاد تسوية للنزاع

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، مساء الإثنين في بيلاروسيا، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية والبلاروسية.

وأفادت وكالة «بلتا» البيلاروسية في حسابها على تلغرام: «بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلوفيشسكايا بوشا»، المنتزه الوطني على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، مرفقة النبأ بصورة للوفدين الروسي والأوكراني جالسين إلى طاولة المفاوضات، بحسب «فرانس برس».

ووصل الوفد الأوكراني، الإثنين، إلى بيلاروسيا للتفاوض مع ممثلين عن الجانب الروسي في ثالث جولة من المحادثات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وذكرت وكالة «تاس» الرسمية الروسية: «وصل الوفد الأوكراني إلى بيلوفيشسكايا بوشا (وهي حديقة وطنية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا) على متن مروحيتين لإجراء محادثات مع روسيا».

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وفي سياق متصل أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، الإثنين، أن حكومتها ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروسيا وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف. وقالت «هذا ليس خيارا مقبولا».

وأشارت إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي «لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.