Atwasat

الوفد الأوكراني يصل إلى بيلاروسيا لجولة مفاوضات ثالثة مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 04:34 مساء
الوفد الأوكراني يصل إلى بيلاروسيا لجولة مفاوضات ثالثة مع موسكو
الوفدان الأوكراني والروسي خلال مفاوضاتهما في بيلاروسيا. (الإنترنت)
alwasat radio

وصل الوفد الأوكراني، الإثنين، إلى بيلاروسيا للتفاوض مع ممثلين عن الجانب الروسي في ثالث جولة من المحادثات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة «تاس» الرسمية الروسية: «وصل الوفد الأوكراني إلى بيلوفيشسكايا بوشا (وهي حديقة وطنية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا) على متن مروحيتين لإجراء محادثات مع روسيا»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، الإثنين، أن حكومتها ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروسيا وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.  وقالت «هذا ليس خيارا مقبولا».

وأشارت  إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي «لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جولة ثالثة من المفاوضات
تنعقد، الإثنين، جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو؛ بهدف وضع حد للحرب الدامية التي أدى إليها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا السبت. وقال على صفحته في «فيسبوك»: «ستنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الإثنين».

-  فرنسا وألمانيا تطالبان روسيا بـ«استخدام نفوذها» لدى الانفصاليين الأوكرانيين لخفض التصعيد
-  واشنطن: إجلاء مدنيين من المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا «مناورة روسية»

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي مواصلة غزوه لأوكرانيا، حتى في الوقت الذي اجتمع الطرفان المتحاربان لإجراء جولة ثانية من المحادثات لوقف إطلاق النار، فيما ناشدت كييف توصيل إمدادات إغاثة إلى المدن التي تشهد دمارا بسبب القصف.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن عزمه مواصلة هجومه «بدون هوادة» ضد «القوميين» في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الكرملين.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا

تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام ...
كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون ...
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تطلب من فرنسا حماية بعثاتها الرسمية في باريس
روسيا تطلب من فرنسا حماية بعثاتها الرسمية في باريس
تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا
تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا ...
البيت الأبيض: بايدن يبحث ملف أوكرانيا مع ماكرون وشولتس وجونسون عصر اليوم
البيت الأبيض: بايدن يبحث ملف أوكرانيا مع ماكرون وشولتس وجونسون ...
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوتين ضرورة ضمان أمن وسلامة المنشآت النووية
رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوتين ضرورة ضمان أمن وسلامة المنشآت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
المزيد
بدء جولة ثالثة من المفاوضات الأوكرانية-الروسية لإيجاد تسوية للنزاع
بدء جولة ثالثة من المفاوضات الأوكرانية-الروسية لإيجاد تسوية ......
اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية
اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية...
الوفد الأوكراني يصل إلى بيلاروسيا لجولة مفاوضات ثالثة مع موسكو
الوفد الأوكراني يصل إلى بيلاروسيا لجولة مفاوضات ثالثة مع ......
رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوتين ضرورة ضمان أمن وسلامة المنشآت النووية
رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوتين ضرورة ضمان أمن وسلامة ......
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية
شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط