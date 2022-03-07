الوفد الأوكراني يصل إلى بيلاروسيا لجولة مفاوضات ثالثة مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الوفد الأوكراني، الإثنين، إلى بيلاروسيا للتفاوض مع ممثلين عن الجانب الروسي في ثالث جولة من المحادثات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة «تاس» الرسمية الروسية: «وصل الوفد الأوكراني إلى بيلوفيشسكايا بوشا (وهي حديقة وطنية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا) على متن مروحيتين لإجراء محادثات مع روسيا»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، الإثنين، أن حكومتها ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروسيا وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف. وقالت «هذا ليس خيارا مقبولا».

وأشارت إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي «لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جولة ثالثة من المفاوضات

تنعقد، الإثنين، جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو؛ بهدف وضع حد للحرب الدامية التي أدى إليها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا السبت. وقال على صفحته في «فيسبوك»: «ستنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الإثنين».

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وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي مواصلة غزوه لأوكرانيا، حتى في الوقت الذي اجتمع الطرفان المتحاربان لإجراء جولة ثانية من المحادثات لوقف إطلاق النار، فيما ناشدت كييف توصيل إمدادات إغاثة إلى المدن التي تشهد دمارا بسبب القصف.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن عزمه مواصلة هجومه «بدون هوادة» ضد «القوميين» في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الكرملين.