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موسكو تعلن فتح «ممرات إنسانية» في أوكرانيا.. واستمرار قصف خاركيف وحصار العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 08:21 صباحا
موسكو تعلن فتح «ممرات إنسانية» في أوكرانيا.. واستمرار قصف خاركيف وحصار العاصمة
جنود أوكرانيون بعد قتالهم قوات روسية وانفصاليين في بلدة زولوتي بمنطقة لوغانسك 6 مارس 2022، (ا ف ب)
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أعلن الجيش الروسي الإثنين، فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية «تعلن القوات الروسية لغرض إنساني» الامتناع عن إطلاق النار محليا «اعتبارا من الساعة العاشرة في السابع من مارس وفتح ممرات إنسانية»، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن القصف الروسي لم ينقطع على خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش الروسي لتضييق الخناق على العاصمة كييف، ويتزامن كل ذلك مع قرب الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية، المقرر عقدها خلال ساعات.

واستهدف القصف جوي مساء أمس الأحد على خاركيف مجمعا رياضيا تابعا لجامعة محلية ومبانيَ مدنية، وفق صحافي في وكالة «فرانس برس».

ووفقا لهيئة أركان الجيش الأوكراني، تركز القوات الروسية جهودها على خاركيف، وتشيرنيغوف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب) و«تحشد مواردها لشن هجوم» على كييف.

وفي العاصمة، يقف الجيش الأوكراني على أهبة الاستعداد لتدمير الجسر الأخير الذي يربط المدينة ببقية المناطق غربا لوقف تقدم الدبابات الروسية.

وقال الرقيب كاسبر، من وحدة من المتطوعين الأوكرانيين، لـ«فرانس برس»، «إذا تلقينا الأمر من القيادة، أو إذا رأينا الروس يتقدمون، فسنفجر (الجسر)... بأكبر عدد ممكن من دبابات العدو»

كذلك واصل الجيش الروسي حصاره لمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية على بحر آزوف في جنوب شرق البلاد حيث فشلت الأحد محاولة ثانية للقيام بعملية إجلاء إنساني. واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالاستعداد لقصف مدينة أوديسا على البحر الأسود.

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