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لليوم الثاني على التوالي .. الآلاف يتظاهرون في مدن أوروبية للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 10:57 مساء
لليوم الثاني على التوالي .. الآلاف يتظاهرون في مدن أوروبية للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا
تظاهرة متضامنة مع أوكرانية في برشلونة. (أ ف ب)
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تظاهر آلاف الأشخاص لليوم الثاني على التوالي في مدن أوروبية عدة للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

في بروكسل، نزل نحو خمسة آلاف شخص، وفق الشرطة، إلى الشوارع رافعين الأعلام الأوكرانية. وهتف المتظاهرون «أيها الروس عودوا إلى دياركم»، كما رفعوا لافتات كُتب عليها «أوقفوا الحرب» و«يا أوروبا تحلّي بالشجاعة وتحرّكي الآن». وحمل بعض المتظاهرين ورودًا صفراء مع شرائط زرقاء، وفق «فرانس برس».

«وضع حد لبوتين المجرم»
في تولوز، في جنوب غرب فرنسا، المدينة التوأم لكييف، سار المتظاهرون خلف لافتة كبيرة باللونين الأزرق والأصفر رافعين رسومًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تظهره ملطخًا بالدماء، مطالبين بـ«وضع حد لبوتين المجرم». وفي خطوة أرادوا منها الدلالة على المجال الجوي الأوكراني، رفع المتظاهرون قطعة ضخمة من القماش باللون الأزرق مطالبين بـ«إغلاق المجال الجوي» للبلاد، وبـ«حماية أجواء أوكرانيا».

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في شمال فرنسا، تجمّع نحو خمسة آلاف شخص دعمًا لأوكرانيا أمام نصب كاين التذكاري لإنزال الحلفاء في النورماندي في العام 1944. ورُفع العلم الأوكراني كما ارتدى مشاركون عدة اللونين الأزرق والأصفر، وكُتب على إحدى اللافتات «يا شعب أوكرانيا لن نتخلى عنكم! ديموقراطية، حرية، سلام».

 تجمع نحو 800 شخص 
في إسبانيا نُظّمت تظاهرات في مدريد وبرشلونة (شمال شرق) وفي مدن أخرى للمطالبة بوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا. ورُفعت أعلام أوكرانيا في ساحة كاتالونيا في برشلونة؛ حيث احتشد نحو 800 شخص وفق السلطات، رافعين لافتات كُتب عليها «أغلقوا الأجواء لا أعينكم»، و«يا حلف شمال الأطلسي احم أجواء أوكرانيا» و«أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب».

وقالت ناتاليا برودوفسكا وهي محامية أوكرانية تبلغ 45 عامًا تقيم في إسبانيا منذ ثماني سنوات «إنهم يهاجمون ويدمرون ويقتلون المدنيين من دون سبب». وتابعت «إنه أمر رهيب، لا يمكننا لا النوم ولا الأكل. أعتقد أن كل الأوكرانيين شعورهم على هذا النحو. لكن أوضاع شعبي في أوكرانيا أسوأ بكثير».

تظاهرة مؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في بلغراد، احتشد المئات تعبيرًا عن دعمهم لأوكرانيا، بعد يومين على تظاهرة مؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. وقال اختصاصي علوم الرياضيات زدرافكو يانكوفيتش البالغ 46 عامًا «نريد أن نحفظ ماء وجه بلغراد لأن ما جرى الجمعة (أي التجمّع المؤيد لروسيا) مخزٍ حقًا».

وفي سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، تجمّع مئات الأشخاص الأحد، للتعبير عن دعمهم لأوكرانيا. وكان مئات المتظاهرين قد نزلوا السبت إلى شوارع مدن عدة منها باريس ونيويورك وروما وزوريخ للمطالبة بـ«وضع حد» للحرب والاحتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا.

متظاهرون في تولوز احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا. (أ ف ب)
متظاهرون في تولوز احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا. (أ ف ب)
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