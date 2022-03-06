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من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 10:12 مساء
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)
مقاتلو كتيبة آزوف الأوكرانية. (الإنترنت)
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منذ اليوم الأول لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، العملية التي تحولت في ما بعد إلى حرب طاحنة تقودها روسيا في الجارة الأوكرانية، يشدد بوتين على أن بلاده تقاتل «نازيين جددًا» من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، معتبرًا أن هؤلاء «شعب واحد».

وقبل أيام قليلة تطرق بوتين مجددًا إلى من يسميهم بالـ«النازيين الجدد»، قائلًا «يقاتل جنودنا وضباطنا الآن على الأراضي الأوكرانية من أجل روسيا ومن أجل حياة هادئة لمواطني دونباس والقضاء على نفوذ النازيين ونزع سلاح أوكرانيا حتى لا نكون معرضين لتهديد من يمين مناهض لروسيا على حدودنا أنشأه الغرب منذ سنوات»، بحسب «يورو نيوز».

وسبق أن وجه الرئيس الروسي سلسلة من الاتهامات للقوات الأوكرانية، ومنها تعذيب وقتل أسرى حرب روس واحتجاز مواطنين أجانب رهائن واستخدامهم دروعًا بشرية.

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وبحسب تحليلات عدة، فإن الرئيس الروسي وعندما يتحدث عن «النازيين الجدد» فهو يشير إلى «مقاتلي آزوف»، هذه الكتيبة التي بدأت تبرز ليس فقط في أوكرانيا ولكن في العديد من دول العالم.

من هم «مقاتلو آزوف»؟
نشأت كتيبة آزوف في مايو 2014، وكانت عبارة عن منظمة شبه عسكرية تضم مجموعة من الشباب المتعصبين، وفي ما بعد بدأت الوحدة اليمينة المتطرفة تكتسب نفوذًا واسعًا في البلاد.

ظهرت أولًا في مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف. وتألفت عند نشأتها من مجموعة من مشجعي كرة القدم المتطرفين.

وخاضت هذه المجموعة أول تجربة قتالية لها، عندما خرجت لمحاربة الانفصاليين الموالين لروسيا بعد سيطرتهم على مدينة ماريوبول في يونيو 2014. وتمكنت بعد اندلاع مواجهات عنيفة من استرجاع المدينة.

وفي 12 نوفمبر 2014، قامت أوكرانيا بدمج كتيبة آزوف في القوات النظامية المسلحة، ومنذ ذلك الحين أصبح جميع الأعضاء جنودًا متعاقدين يخدمون في الحرس الوطني. حتى باتت تشكل جزءًا أساسيًا من القوات العسكرية الأوكرانية، وتسعى لقيادة البلاد.

أهداف «النازيين الجدد»
الكتيبة المتهمة بتبني أيديولوجية «النازيين الجدد» وخطاب كراهية وتدعو لتفوق العنصر الأبيض، تصف نفسها بأنها منظمة قومية متطرفة. ويصب تركيزها بشكل أساسي على الصراع الدائر والمستمر بين روسيا وأوكرانيا، وتسعى «لتحقيق استقلال الأمة وكرامتها»، وفق ما ذكره موقع «يورو نيوز».

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، انضم مئات الأشخاص الذين قدموا من مختلف الدول الأوروبية إلى كتيبة آزوف لقتال الجنود الروسيين.

طفل يحمل علم كتيبة آزوف الأوكرانية فوق دبابة في كييف. (أ ف ب)
طفل يحمل علم كتيبة آزوف الأوكرانية فوق دبابة في كييف. (أ ف ب)
أطفال يخضعون لتدريبات عسكرية خلال إجازتهم في قاعدة الكتيبة اليمينية المتطرفة في آزوف. (أ ف ب)
أطفال يخضعون لتدريبات عسكرية خلال إجازتهم في قاعدة الكتيبة اليمينية المتطرفة في آزوف. (أ ف ب)
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