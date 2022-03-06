روسيا تحذر الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّرت روسيا، الأحد، البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدًا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متّهمة رومانيا بأنها سمحت بهبوط تلك المقاتلات.

وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف أنه «يمكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في هذه البلدان لكي تشكل قاعدة لمقاتلات عسكرية أوكرانية واستخدامها لاحقًا ضد القوات الروسية تورطًا لهذه البلدان في نزاع مسلّح»، وفق «فرانس برس».

وأبلغ وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، واصفًا رفض حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة حظر جوي بـ«مؤشر ضعف»، خلال لقاء عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا. وأعلن كوليبا أنه قال لبلينكن: «ليس سرًّا أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي».

الحدود بين بولندا وأوكرانيا

والتقى وزير الخارجية الأميركي نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا، السبت، في تعبير عن دعم واشنطن لكييف في اليوم العاشر من الغزو الروسي لهذه الأخيرة. وقال كوليبا بعد اللقاء، الذي جرى عند معبر كورتجوفا-كراكوفيتش الحدودي في ظل إجراءات أمنية مشددة، «آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيًّا إلى جانبنا».

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وزار وزير الخارجية الأميركي، السبت، الحدود البولندية-الأوكرانية التي عبرها مئات آلاف الأشخاص هربًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وأطلع المسؤولون البولنديون، بلينكن، على الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الغزو الروسي، وشوهد مئات الأوكرانيين وهم يجتازون معبر كورتجوفا كراكوفيتس.

وفي اليوم الحادي عشر من الحرب، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الفارّين من الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق «أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقمًا» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت بلدية ماريوبول الأحد أن ممرًا إنسانيًا سيفتح اليوم لإجلاء مدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في جنوب شرق أوكرانيا، بعدما أفشل القصف الروسي محاولة السبت، وفق السلطات الأوكرانية. وأكدت البلدية أنه تم اتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع القوات الروسية في المنطقة.

ماريوبول تعاني من وضع «صعب جدًا»

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو على موقع «يوتيوب» مساء السبت إن ماريوبول تعاني من وضع «صعب جدًا» في ظل «حصار إنساني». وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبّب في سقوط «آلاف الجرحى» في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 450 ألفًا على سواحل بحر أزوف.

وأكد منسق حالات الطوارئ في منظمة «أطباء بلا حدود» لوران ليغوزا أن ليس لدى السكان ماء ولا طعام ولا تدفئة ولا كهرباء، لافتًا إلى أن الوضع «كارثي».

وسيشكل سقوط ماريوبول نقطة تحوّل في الغزو الروسي الذي بدأ منذ 24 فبراير. فهو سيسمح بربط القوات القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والتي استولت على ميناءي بيرديانسك وخيرسون الرئيسيين، والقوات الموجودة في دونباس في الشرق حيث توجد مناطق انفصالية موالية للروس. وسيكون في إمكان هذه القوات المعززة حينها الصعود باتجاه وسط أوكرانيا وشمالها.