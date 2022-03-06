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بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 04:56 مساء
بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، عن «تقارير موثوقة للغاية» تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا، وخصوصًا باستهدافها مدنيين.

وقال بلينكن لشبكة سي إن إن «اطلعنا على تقارير موثوقة للغاية عن هجمات متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة «تنظر» في هذه المعلومات، بحسب «فرانس برس».

أعلن  بلينكن، الأحد، أن بلاده «تعمل جاهدة»، للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية. وقال للصحفيين، خلال زيارة إلى مولدافيا، «لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدًّا».

 نهاية الحرب في أوكرانيا غير  وشيكة
زار وزير الخارجية الأميركي، السبت، الحدود البولندية-الأوكرانية التي عبرها مئات آلاف الأشخاص هربًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وأطلع المسؤولون البولنديون، بلينكن، على الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الغزو الروسي، وشوهد مئات الأوكرانيين وهم يجتازون معبر كورتجوفا كراكوفيتس.

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وحذَّر بلينكن، الجمعة، من أن نهاية الحرب في أوكرانيا قد لا تكون وشيكة، مشددًا على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ضغطهم الشديد على روسيا حتى تنتهي الحرب. وقال في بروكسل «للأسف، وبشكل مأساوي ومروّع، هذا قد لا ينتهي قريبًا»، مضيفًا «يجب أن نستمر بهذا حتى تتوقّف، حتى تنتهي الحرب».

 اليوم الحادي عشر من الغزو
يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من الغزو الأحد، بينما هدد الرئيس فلاديمير بوتين بحرمان هذا البلد من «وضع الدولة» ورأى في العقوبات الدولية التي تفرض على روسيا «إعلان الحرب».

وأفاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية نُشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد بأن الجيش الروسي يواصل هجومه «مركّزا جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف (شرق) وميكولايف (جنوب)» .وقال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية «صعب جدا» في ظل «حصار إنساني» وقصف مكثف، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وأوضح بويتشينكو في مقابلة بثت على يوتيوب مساء السبت «نحن نعيش بلا كهرباء منذ خمسة أيام وليس لدينا تدفئة أو شبكة للهاتف الجوال». وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبب في سقوط «آلاف الجرحى»، متهما القوات الروسية بمنع وصول المواد الغذائية والأدوية. وتابع رئيس البلدية أن «مدينة ماريوبول لم تعد موجودة«، مناشدا «شركاءنا الأميركيين والأوروبيين: ساعدونا، انقذوا ماريوبول! ».

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