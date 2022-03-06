Atwasat

بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية تضم 25 وزيرا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 04:50 مساء
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية تضم 25 وزيرا
داميبا الرجل القوي في بوركينا فاسو خلال مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد. (أ ف ب)
alwasat radio

عيَّن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، السبت، حكومة جديدة تضم 25 وزيرًا لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

واحتفظ الجنرال بارتيليمي سيمبوري وزير الدفاع في عهد روك مارك كريستيان كابوري، الرئيس الذي أطاحه انقلاب عسكري نهاية يناير، بمنصبه، بحسب مرسوم نشر مساء السبت. حتى أنه رُقي إلى رتبة وزير دولة، وفق «فرانس برس».

 قادة من المجتمع المدني والنقابات العمالية
ومن بين الوزراء الآخرين، عُيِّن ييرو بولي الذي شغل مرات عدة منصب وزير في الحكومات المختلفة في عهد الرئيس السابق بليز كومباوري، وزير دولة لرئيس بوركينا فاسو، مكلفًا التماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية.

وتضم الحكومة أيضًا قادة من المجتمع المدني والنقابات العمالية، من بينهم ليونيل بيلغو وباسولما بازيي. وهناك ست نساء في هذه الحكومة، من بينهن أوليفيا روامبا التي تتولى حقيبة الشؤون الخارجية.

-  الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب
-  3 دول أفريقية تطلب اجتماعا لمجلس الأمن الثلاثاء حول انقلاب بوركينا فاسو

والخميس، عُيِّن ألبير أويدراوغو وهو أكاديمي يبلغ 53 عاما، رئيسًا للوزراء. وتولى داميبا (41 عامًا) السلطة في واغادوغو إثر انقلاب عسكري في 24 يناير أطاح الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري المتهم بعدم التمكن من مواجهة الإرهاب الذي يضرب بوركينا فاسو منذ سبع سنوات.

وقد جعل الرئيس الجديد الحرب ضد «المتطرفين» وإعادة بناء بوركينا فاسو «أولويته». فعلى غرار مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى حركات جهادية مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم الدولة الإسلامية، أدت إلى أكثر من ألفي قتيل في البلاد وإلى نزوح 1,5 مليون شخص على الأقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»

الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا

صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن: واشنطن «تعمل جاهدة» للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات
بلينكن: واشنطن «تعمل جاهدة» للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد ...
زيلينسكي: الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا الأوكرانية
زيلينسكي: الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا الأوكرانية
الرئاسة الفرنسية: اتصال جديد مرتقب بين ماكرون وبوتين
الرئاسة الفرنسية: اتصال جديد مرتقب بين ماكرون وبوتين
الرئيس الأوكراني: ضربة روسية تدمر مطار فينيتسيا في وسط البلاد
الرئيس الأوكراني: ضربة روسية تدمر مطار فينيتسيا في وسط البلاد
إردوغان يدعو لـ«وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا خلال اتصال مع بوتين
إردوغان يدعو لـ«وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا خلال اتصال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
المزيد
بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا
بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في ......
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية تضم 25 وزيرا
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية......
«الصليب الأحمر»: «توقف» عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا
«الصليب الأحمر»: «توقف» عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في ......
إردوغان يدعو لـ«وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا خلال اتصال مع بوتين
إردوغان يدعو لـ«وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا خلال ......
الرئيس الأوكراني: ضربة روسية تدمر مطار فينيتسيا في وسط البلاد
الرئيس الأوكراني: ضربة روسية تدمر مطار فينيتسيا في وسط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط