من باريس إلى زوريخ.. المظاهرات تعم أوروبا مطالبة بوقف الحرب على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

من باريس إلى لندن وروما وزوريخ، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الأوروبية الكبرى، السبت، للمطالبة «بوقف» الحرب، والتنديد بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونهاية الأسبوع الماضي، سار مئات الداعمين لأوكرانيا في شوارع أوروبا، من براغ إلى برلين ومدريد وفيلنيوس، رفضًا للهجوم الروسي وللتعبير عن مخاوفهم إزاء امتداد الصراع، في وقت دخلت الحرب يومها العاشر على وقع تقدم للقوات الروسية داخل أوكرانيا مع قتال عنيف حول عاصمتها كييف، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

في زوريخ، المدينة الأكثر سكانًا في سويسرا، تظاهر عشرات الآلاف تحت شعار «السلام الآن»، بدعوة من النقابات العمالية والأحزاب اليسارية. وبلغ عددهم أكثر من 40 ألف شخص، حسب منظّمي التجّمع. ولم تقدم الشرطة أرقامًا.

وطالب المتظاهرون الذين حملوا لافتات «أوقفوا الحرب» و«السلام» رافعين الأعلام الأوكرانية، بوقف فوري لإطلاق النار، وإجراء مفاوضات دبلوماسية، وانسحاب القوات الروسية، حسب التلفزيون السويسري العام «أس أر أف».

«موكب للسلام» في روما

في روما، شارك الآلاف في «موكب للسلام» نظمته عدة نقابات عمالية ومنظمات غير حكومية في وسط المدينة احتجاجًا على الحرب على أوكرانيا ولقول «لا» للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولحلف شمال الأطلسي «ناتو» كذلك.

وهتف دعاة السلام في هذا الموكب الذي تصدره علم كبير بألوان قوس قزح «لا قاعدة ولا جندي... إيطاليا إلى خارج حلف شمال الأطلسي». كما حملت العديد من اللافتات عبارة «لا لبوتين، لا للناتو».

وقال رسام الكاريكاتير والممثل والكاتب الإيطالي الشهير، فاورو سينيسي، لوكالة «فرانس برس» إنها «على الأرجح من أولى التظاهرات الحقيقية من أجل السلام. لا أحد هنا يعتقد أننا نصنع السلام بالسلاح، أو نحققه عبر إرسال السلاح إلى أحد الأطراف». قررت إيطاليا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه الشحنة العسكرية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإيطالية «سغيل» النافذة (يسار)، ماوريتسيو لانديني: «لا توجد حروب محقة أو قنابل ذكية»، مضيفًا: «لا نوقف الحرب بحروب أخرى ولا نوقفها بإرسال أسلحة إلى الشعب الأوكراني. نوقف الحرب بإرسال الأمم المتحدة إلى أوكرانيا».

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«أوقفوا الحرب» على أوكرانيا

وفي فرنسا، شارك حوالى 41600 شخص في 119 تظاهرة في بلدات ومدن بأنحاء البلاد، وفق تقديرات وزارة الداخلية. وفي باريس وحدها، شارك حوالى 16 ألف شخص في التظاهرات الرافضة للهجوم الروسي و«الحرب في أوروبا».

في تصريح للوكالة الفرنسية، قالت ألين لو بيل-كريمر وهي عضو في «ستاند ويذ يوكرين» (ادعموا أوكرانيا)، إحدى المنظمات التي تقف وراء تنظيم هذا التجمع في العاصمة الفرنسية: «سنتجمع كل نهاية كل أسبوع، في باريس أو في أي مكان آخر، حتى يغادر بوتين، ويسحب دباباته».

أما في نيويورك، فقد تجمع بضعة آلاف في ساحة «تايمز سكوير» ورددوا شعارات داعمة لأوكرانيا ورفعوا لافتات تدعو إلى «وقف الإرهاب الروسي».

وعلى غرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا مشاركون عدة إلى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وهو طلب رفضه حلف شمال الأطلسي خشية الدخول في نزاع مباشر مع روسيا.

مظاهرات في لندن وزغرب

في لندن، تظاهر المئات للمطالبة بوضع حد للحرب على أوكرانيا، داعين إلى إحلال السلام وسط مجموعة من الأعلام الزرقاء والصفراء التي تمثل أوكرانيا.

واحتشد المتظاهرون في ترافالغار سكوير في وسط العاصمة وغنّوا النشيد الوطني وهم يلفّون أنفسهم بالأعلام الأوكرانية، مردّدين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إرهابي».

وكتب على لافتة ضخمة "عندما يسقط آخر جندي أوكراني، سيأتي بوتين وراءكم أيها السيدات والسادة»، وكتب على لافتة أخرى «أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب».

في زغرب، تجمّع أكثر من ألف شخص لدعم أوكرانيا، ورفعوا لافتات كتب عليها «أوقفوا الحرب، أنقذوا أوروبا» و«المجد لأوكرانيا»، ولفّ عديد المتظاهرين أنفسهم بالعلم الأوكراني.