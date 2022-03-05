جولة مفاوضات ثالثة مرتقبة بين موسكو وكييف الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تنعقد، الإثنين، جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو؛ بهدف وضع حد للحرب الدامية التي أدى إليها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا السبت.

وقال على صفحته في «فيسبوك»: «ستنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الإثنين»، بحسب «فرانس برس».

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي مواصلة غزوه لأوكرانيا، حتى في الوقت الذي اجتمع الطرفان المتحاربان لإجراء جولة ثانية من المحادثات لوقف إطلاق النار، فيما ناشدت كييف توصيل إمدادات إغاثة إلى المدن التي تشهد دمارا بسبب القصف.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن عزمه مواصلة هجومه «بدون هوادة» ضد «القوميين» في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الكرملين.

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اليوم العاشر من الغزو الروسي

في اليوم العاشر من الغزو الروسي لأوكرانيا وغداة الصدمة التي أحدثها قصف أكبر محطة للطاقة نووية في أوروبا تقع في زابوريجيا، أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، وقفًا لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين من هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في شرق أوكرانيا.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس بلدية ماريوبول السبت أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن «هجمات بلا رحمة» عليها. وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق تليغرام «منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة»، داعيًا إلى «مواصلة المقاومة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار»، مؤكدًا أن «أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة».

وقف لإطلاق النار

وبعد ذلك، أعلنت روسيا وقفًا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول ومدينة ثانية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع إن الجانب الروسي يعلن نظام إسكات «السلاح اعتبارًا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا» قبل أن تعلن وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها استأنفت «عملياتها» في أوكرانيا بعدما أعلنت وقفًا لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين. .

وستشكل سيطرة موسكو على هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر آزوف، نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا. فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعد استيلائها على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الانفصالية والروسية في دونباس من جهة أخرى.