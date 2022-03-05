وزير خارجية أوكرانيا يطلب من نظيره الأميركي طائرات وأنظمة دفاع جوي

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، واصفًا رفض حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة حظر جوي بـ«مؤشر ضعف»، خلال لقاء عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا.

وأعلن كوليبا أنه قال لبلينكن: «ليس سرًّا أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي»، بحسب «فرانس برس».

الحدود بين بولندا وأوكرانيا

والتقى وزير الخارجية الأميركي نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا، السبت، في تعبير عن دعم واشنطن لكييف في اليوم العاشر من الغزو الروسي لهذه الأخيرة.

وقال كوليبا بعد اللقاء، الذي جرى عند معبر كورتجوفا-كراكوفيتش الحدودي في ظل إجراءات أمنية مشددة، «آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيًّا إلى جانبنا».

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وزار وزير الخارجية الأميركي، السبت، الحدود البولندية-الأوكرانية التي عبرها مئات آلاف الأشخاص هربًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وأطلع المسؤولون البولنديون، بلينكن، على الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الغزو الروسي، وشوهد مئات الأوكرانيين وهم يجتازون معبر كورتجوفا كراكوفيتس.

اليوم العاشر من الغزو الروسي

في اليوم العاشر من الغزو الروسي لأوكرانيا وغداة الصدمة التي أحدثها قصف أكبر محطة للطاقة نووية في أوروبا تقع في زابوريجيا، أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، وقفًا لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين من هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في شرق أوكرانيا.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس بلدية ماريوبول السبت أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن «هجمات بلا رحمة» عليها. وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق تليغرام «منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة»، داعيًا إلى «مواصلة المقاومة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار»، مؤكدًا أن «أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة».

وقف لإطلاق النار

وبعد ذلك، أعلنت روسيا وقفًا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول ومدينة ثانية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع إن الجانب الروسي يعلن نظام إسكات «السلاح اعتبارًا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا».

وستشكل سيطرة موسكو على هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر آزوف، نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا. فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعد استيلائها على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الانفصالية والروسية في دونباس من جهة أخرى.