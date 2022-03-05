روسيا تستأنف «عمليتها» العسكرية ضد ماريوبول الأوكرانية بعد وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها استأنفت «عملياتها» في أوكرانيا بعدما أعلنت وقفًا لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، في تصريحات مصورة، «نظرًا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استُؤنفت العمليات (العسكرية) عند الساعة 18.00 بتوقيت موسكو (15.00 ت غ)»، وفق «فرانس برس».

وأُرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول، وهو ميناء استراتيجي واقع في شرق أوكرانيا تحاصره القوات الروسية؛ بسبب الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار، كما قالت بلدية المدينة السبت، فيما يتقدم الجنود الروس في مناطق أخرى في البلاد، وتدور معارك طاحنة حول العاصمة كييف.

نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا

وستشكل سيطرة موسكو على ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر أزوف، نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا. فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعد استيلائها على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الانفصالية وتلك الروسية في الدونباس من جهة أخرى. وهذه المدينة قاومت في 2014 هجمات القوات الموالية لروسيا القادمة من دونيتسك خصوصًا.

وكتبت البلدية على «تلغرام»، منتصف اليوم، أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررًا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت، «أُرجئت لأسباب أمنية» لأن القوات الروسية «تواصل قصف ماريوبول ومحيطها».

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وفي وقت لاحق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين في ماريوبول وفولنوفاخا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 20 ألف شخص قرب مركز المتمردين في دونيتسك، بمنع الأوكرانيين من المغادرة صوب روسيا، والاستفادة من الهدنة لتعزيز دفاعاتهم.

الوضع في ماريوبول «مفجع»

ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، الوضع في ماريوبول بأنه «مفجع»، حيث أُرجئت عملية إجلاء السكان، داعية الأطراف إلى حماية المدنيين في أوكرانيا، سواء كان هناك ممر إنساني أم لا.

وبعد عشرة أيام من الحرب من المستحيل التحقق من الأرقام من مصادر مستقلة. فكييف تتحدث عن مقتل 350 مدنيًّا على الأقل وأكثر من تسعة آلاف جندي روسي، بينما أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلًا في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي.

وفر نحو 1.4 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، بحسب آخر إحصاءات الأمم المتحدة؛ ما أدى إلى تعبئة كبيرة في البلدان المجاورة، خصوصًا بولندا، حيث ذهب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت.

مقاومة عنيدة في تشيرنيغوف

وقال أحد أعضاء منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية التي ما زالت في ماريوبول «الليلة الماضية، اشتد القصف وأصبح أقرب»، مضيفًا أن السكان يفتقرون إلى كل شيء، خصوصًا الماء لدرجة أنهم يضطرون لجمع الثلوج وإذابتها من أجل الحصول على هذا المورد الحيوي، والطعام، إذ أدى القصف إلى تدمير عديد المتاجر.

ويأتي حصار ماريوبول فيما تقترب القوات الروسية من العاصمة كييف وتواجه مقاومة عنيدة، خصوصًا في تشيرنيغوف الواقعة على مسافة 150 كيلومترًا شمال العاصمة، حيث قتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة.

وشاهد فريق من وكالة «فرانس برس» زار الموقع، السبت، مشاهد دمار في أحياء مدنية، تقول موسكو إنها لا تستهدفها، في هذه المدينة التي يقطنها 300 ألف نسمة والتي تفرغ من سكانها وحيث يرتسم مشهد يخشى أن يتكرر في كييف المطوقة بقوات روسية.

جثث منتشرة في كل مكان

وقال سيرغي، وهو أحد الناجين، «كانت الجثث منتشرة في كل مكان. كانوا ينتظرون في طوابير للحصول على علاج وقد ماتوا جميعًا». وأقر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في منشور على «فيسبوك» صباح السبت، بأن الروس تقدموا في اتجاهات عدة، لكنه أكد أنهم لا يسيطرون إلا على «جزء صغير» من أراضي البلاد وأن المقاتلين الأوكرانيين «يتصدون لهم».

واتهم موسكو بتغيير تكتيكها واستهداف المدنيين بعدما واجهت مقاومة أوكرانية عنيدة قال إنها تقوض الخطط الروسية لغزو مدن كبرى وإطاحة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بسرعة.

وواصل الرئيس الأوكراني تحدي موسكو وأعلن، السبت، أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا مضادًّا حول خاركيف في الشمال وثاني مدن البلاد التي شهدت بعض أعنف عمليات القصف منذ بداية الحرب.

وبين ماريوبول وكييف، الواقعة في الوسط، يحتل الجيش، منذ الجمعة، محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، حيث أدى قصف مدفعي، حسب الأوكرانيين، إلى نشوب حريق فيها. وتنفي موسكو قصف المحطة.