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بلينكن يزور الحدود الأوكرانية وسط تدفق اللاجئين على بولندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 06:44 مساء
بلينكن يزور الحدود الأوكرانية وسط تدفق اللاجئين على بولندا
جندي يقف وسط حطام منزل تعرض للقصف في أوكرانيا. (بي بي سي)
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زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، الحدود البولندية-الأوكرانية التي عبرها مئات آلاف الأشخاص هربًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وأطلع المسؤولون البولنديون، بلينكن، على الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الغزو الروسي، وشوهد مئات الأوكرانيين وهم يجتازون معبر كورتجوفا كراكوفيتس، وفق «فرانس برس».

 اليوم العاشر من الغزو الروسي 
في اليوم العاشر من الغزو الروسي لأوكرانيا وغداة الصدمة التي أحدثها قصف أكبر محطة للطاقة نووية في أوروبا تقع في زابوريجيا، أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، وقفًا لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين من هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في شرق أوكرانيا.

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جاء ذلك بعدما أعلن رئيس بلدية ماريوبول السبت أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن «هجمات بلا رحمة» عليها. وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق تليغرام «منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة»، داعيًا إلى «مواصلة المقاومة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار»، مؤكدًا أن «أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة».

 وقف لإطلاق النار
وبعد ذلك، أعلنت روسيا وقفًا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول ومدينة ثانية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع إن الجانب الروسي يعلن نظام إسكات «السلاح اعتبارًا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا».

وستشكل سيطرة موسكو على هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر آزوف، نقطة تحول مهمة في غزو أوكرانيا. فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعد استيلائها على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الانفصالية والروسية في دونباس من جهة أخرى.

 

ويحتل الجيش منذ الجمعة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا حيث أدى قصف مدفعي، حسب الأوكرانيين، إلى نشوب حريق فيها. وتنفي موسكو أن تكون تسببت بذلك.

وهذا الهجوم على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تتألف من ستة مفاعلات، سبب صدمة للمجتمع الدولي. وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد في مجلس الأمن الدولي الجمعة إنه «تهديد هائل لكل أوروبا والعالم».

«ستة أضعاف» تشيرنوبل
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيتحدث إلى مجلس الشيوخ الأميركي عبر الفيديو السبت «نجونا من ليلة كان يمكن أن تضع حدًا للتاريخ. لتاريخ أوكرانيا. لتاريخ أوروبا». وأضاف أن انفجارًا في زابوريجيا كان سيعادل «ستة أضعاف» انفجار تشيرنوبيل.

ونفت موسكو بشكل قاطع الهجوم على الموقع. وأكد السفير الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن هذه «كذبة». وفي موسكو، اتهمت وزارة الدفاع الروسية «مجموعات من المخربين الأوكرانيين بمشاركة مرتزقة» بالوقوف وراء الحادث.

وأعلنت دول مجموعة السبع أنها «ستفرض عقوبات قاسية جديدة ردًا على العدوان الروسي». من جهته، أصر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ على ضرورة «إنهاء» هذا النزاع لكنه أكد أن الحلف لا يمكنه تلبية طلب فرض منطقة حظر جوي لتجنب الانجرار إلى الصراع.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «الطريقة الوحيدة لفرض شيء مثل منطقة حظر الطيران هي إرسال طائرات من الناتو إلى المجال الجوي الأوكراني وإسقاط الطائرات الروسية. قد يؤدي ذلك إلى حرب شاملة».

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