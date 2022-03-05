الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي احتجاجا على التحريض لاغتيال بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السبت، السفير الأميركي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على «التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأميركي ليندسي غراهام».

وحذرت الوزارة السفير الأميركي من أن تصريحات غراهام «تمثل هجومًا يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديًا على حياة رجل الدولة، وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة»، بحسب «روسيا اليوم».

اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين

ودعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، إلى أن يقوم «شخص ما في روسيا» باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، وفق «فرانس برس».

وتفوه غراهام في حوار مع قناة «فوكس نيوز» بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكتفِ بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات حرض فيها مجددًا بحماس أكبر على مثل هذا الفعل الإجرامي.

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ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة دعوة السيناتور الأميركي غراهام، لاغتيال بوتين بأنها أمر إجرامي.

روسيا تطلب تفسير رسمي

وطالبت السفارة الروسية من الولايات المتحدة رسميًّا تفسيرًا لهذا الأمر، وإدانة تصريح غراهام المتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى حسابها في «فيسبوك» قالت السفارة الروسية: «نطالب بتفسير رسمي وإدانة قوية للتصريحات الإجرامية لهذا الأميركي».

وشدد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، على أن تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب، وقال في هذا السياق: «درجة رهاب روسيا والكراهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها. من المستحيل تصديق أن سيناتور في بلد يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره» نجمًا مرشدًا «للبشرية يمكنه أن يدعو إلى الإرهاب. كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية».

وذكر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن خوفه يزداد على مصير الولايات المتحدة التي يوجد على مقودها «سياسيون لا يتحلون بالمسؤولية، وغير محترفين».