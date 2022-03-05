تبناه تنظيم «داعش».. ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري على مسجد في بيشاور إلى 62 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدًا شيعيًّا في بيشاور، شمال غرب باكستان، وتبناه تنظيم «داعش»، عن مقتل 62 شخصًا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة السبت.

ونشرت أيضًا مشاهد للهجوم التُقطت بكاميرا مراقبة تظهر رجلًا يرتدي ملابس تقليدية تتألف من سروال فضفاض وسترة طويلة فضفاضة يطلق النار على شرطييْن أثناء دخوله المسجد في منطقة ريسالدار في بيشاور. ثم فجر سترة ناسفة مليئة بالكريات التي انتشرت عبر المبنى المكتظ قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة. وتبنى تنظيم «داعش» هذا الهجوم، وفق «فرانس برس».

سبع جثث لا يمكن التعرف عليها

وقال قائد شرطة بيشاور، محمد إعجاز خان، «هناك سبع جثث لا يمكن التعرف عليها، بالإضافة إلى ساقين مبتورتين نعتقد أنهما لجثة الانتحاري».

وأضاف: «نحاول التحقق من هوية منفذ الهجوم من خلال اختبارات الحمض النووي». وأشار إعجاز إلى أنه من بين الضحايا الـ62، سبعة أطفال دون سن العاشرة.

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ويعتبر هذا الاعتداء الأكثر دموية في البلاد منذ العام 2018، منذ انفجار في يوليو 2018 أعلن فرع محلي لتنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، وأودى بحياة 14 شخصًا خلال تجمّع انتخابي.

البيانات البيومترية للأشخاص

وقال إعجاز إن السلطات تتحقق من البيانات البيومترية للأشخاص الذين عبروا أخيرًا الحدود الباكستانية من أفغانستان، حيث خططت الجماعات الإرهابية في السابق لهجمات.

ولطالما استُهدفت بيشاور، الواقعة على مسافة 50 كيلومترًا فقط عن الحدود مع أفغانستان، باعتداءات منذ مطلع العقد الماضي، لكن الوضع الأمني تحسن كثيرًا في السنوات الأخيرة.

وتواجه باكستان التي يشكِّل السنة غالبية سكانها عودة الفرع المحلي لـ«طالبان» (حركة طالبان باكستان) إلى الواجهة.