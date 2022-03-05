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موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران النووي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 03:45 مساء
موسكو تطلب ضمانات من واشنطن قبل اتفاق حول برنامج إيران النووي
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن روسيا طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية غزوها لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق حول برنامج إيران النووي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي: «هناك مشكلات لدى الجانب الروسي، طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة، بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران».

مؤشرات إيجابية في مفاوضات الملف النووي الإيراني
ويجري دبلوماسيو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مفاوضات مع الدبلوماسيين الإيرانيين في فيينا وسط تصريحات متبادلة توحي تارة بمؤشرات إيجابية وتارة أخرى تترك الباب مفتوحا على أسوأ السيناريوهات.

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وأعلنت رئيسة الوفد البريطاني، الجمعة الماضية، أن الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يجرون مفاوضات سيعودون إلى عواصمهم للتشاور معتبرة أن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» قولها: «نحن قريبون من اتفاق. مفاوضو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيغادرون قريبا لتقييم الوضع مع الوزراء. ونحن مستعدون للعودة قريبا».

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