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للمرة الأولى.. زعيم شبكة حقاني ووزير داخلية حكومة طالبان يكشف عن وجهه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 03:45 مساء
للمرة الأولى.. زعيم شبكة حقاني ووزير داخلية حكومة طالبان يكشف عن وجهه
وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني، 5 مارس 2022. (أ ف ب)
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الصورة الوحيدة المعروفة له كانت على ملصق مطلوب لمكتب التحقيقات الفدرالي... سراج الدين حقاني، أحد أكثر قادة طالبان تكتمًا، ظهر السبت للمرة الأولى بوجه مكشوف خلال احتفال رسمي في كابل.

لم يسبق أن ظهر حقاني الذي يتولى رئاسة وزارة الداخلية في الحكومة الإسلامية التي استولت على السلطة منذ أغسطس الماضي، إلا في صور التقطت له من الخلف أو لا توضح ملامح وجهه، وفق «فرانس برس».

ظهور علني لحقاني 
وقال في كلمة ألقاها خلال احتفال تخرّج طلاب في أكاديمية الشرطة «من أجل إرضائكم وإرساء ثقتكم ... أظهر في وسائل الإعلام خلال لقاء علني معكم».

وإلى حين استيلائها على السلطة في أغسطس، كان سراج الدين حقاني أحد ثلاثة نواب لزعيم طالبان هبة الله أخوند زادة وكذلك زعيم الشبكة النافذة التي تحمل اسمه. ولم يظهر أخوند زادة علنًا منذ سيطرة طالبان على البلاد، واعتقد بعض المحللين الأفغان أنه ليس على قيد الحياة.

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تتّهم شبكة حقاني بتنفيذ بعض أعنف الهجمات التي ارتكبتها حركة طالبان في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية.

قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي 
وما زال سراج الدين حقاني على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الذي عرض مبلغًا يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات قد تؤدي إلى توقيفه. وتداول مسؤولون في طالبان لقطات لحقاني نُشرت السبت على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وخلال احتفال التخرج، ظهر حقاني مثل العديد من كبار قادة النظام، بلحية طويلة معتمرًا عمامة سوداء يغطيها شال أبيض.

ويشير الظهور العلني للوزير إلى زيادة ثقة طالبان في قبضتها على البلاد. وحضر هذه المراسم العديد من الدبلوماسيين من بينهم السفير الباكستاني، رغم عدم اعتراف أي دولة حتى الآن بالنظام الأصولي الإسلامي.

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