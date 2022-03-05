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«مراسلون بلا حدود» تدعو المغرب للإفراج عن الصحفي عمر الراضي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 12:54 مساء
«مراسلون بلا حدود» تدعو المغرب للإفراج عن الصحفي عمر الراضي
الصحفي المغربي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر الراضي. (الإنترنت).
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دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» الجمعة إلى الإفراج «الفوري» عن الصحفي المغربي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر الراضي، غداة إدانته استئنافيًا بالسجن ست سنوات نافذة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وطالبت مراسلون بلا حدود في بيان بإنهاء جميع الإجراءات ضد الراضي وكذلك الصحفي عماد ستيتو المحكوم عليه بالسجن لمدة عام، من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد محاكمة «شابتها العديد من المخالفات»، بحسب المنظمة غير الحكومية.

أوقف عمر الراضي (35 عامًا) المعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات في 29 يوليو 2020، واتُهم بـ«التخابر مع عملاء دولة أجنبية» و«الاغتصاب»، في قضيتين منفصلتين لكن تم التحقيق والحكم فيهما بشكل مشترك، وحوكم ستيتو غيابيًا بتهمة «المشاركة» في قضية «الاغتصاب» نفسها.

كذلك قضت محكمة استئناف الدار البيضاء في 24 فبراير بسجن الصحفي المستقل سليمان الريسوني خمس سنوات نافذة بتهمة «الاعتداء الجنسي»، وهو قرار آخر دانته مراسلون بلا حدود باعتباره «غير عادل وغير مبرر». 

وبحسب السلطات المغربية، فإن هذه المحاكمات لا علاقة لها بالعمل المهني للصحفيين المتهمين، وجاء المغرب في المرتبة 136 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره مراسلون بلا حدود.

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