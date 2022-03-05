غروسي: إيران والوكالة الذرية ستعتمدان مقاربة «براغماتية» لحل القضايا العالقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتماد مقاربة «براغماتية» لحل القضايا العالقة مع إيران، وفق ما أعلن مديرها العام رافايل غروسي السبت من طهران؛ حيث يجري مباحثات محورية في سياق جهود إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي: «لدينا بعض المسائل المهمة التي كانت بحاجة للدراسة والحل معا اتفقنا على اختبار مقاربة عملية وبراغماتية لهذه المسائل للسماح لخبرائنا التقنيين بالنظر فيها بشكل ممنهج، معمّق»، على أن يقترن ذلك مع «نية صريحة لبلوغ نقطة نحقق فيها نتيجة» يقبلها الطرفان.