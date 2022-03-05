روسيا تعلن وقف إطلاق نار في مدينتين بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم السبت، وقفا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرقي أوكرانيا إحداهما فيها مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر.

جاء الإعلان بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تطبيق «نظام إسكات السلاح اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش وفتح ممرات انسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتعرض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرقي أوكرانيا صباح اليوم لـ«حصار» من قبل الجيش الروسي ولهجمات «عنيفة»، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، داعيًا إلى إنشاء ممر إنساني.

وقال فاديم بويتشينكو، في رسالة على حساب «تليغرام» التابع لبلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والمطلة على بحر آزوف، «حاليًا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من تحت الحصار».

ويستمر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يقترب من يومه العاشر، إذ أكدت تقارير بتوسع سيطرة الجيش الروسي على مدن أوكرانيا الساحلية، فيما دارت مواجهات بين الطرفين قرب منشأة نووية شرقي البلاد.

وكان حلف شمال الأطلسي «ناتو» قرر عدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا أمس فيما عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار «المتعمد، معتبرا أن القرار يعطي الضوء الأخضر لموسكو من أجل مواصلة الضربات على مدن وقرى بلاده.