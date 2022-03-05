ارتفاع الإنفاق العسكري للصين بنسبة 7,1 % في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الصين زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,1 % هذا العام، وفق ما أعلنت وزارة المال الصينية السبت، وسط توتر عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه النسبة (+7,1%) مرتفعة قليلاً عن الزيادة في العام الماضي والتي بلغت 6,8%. ولدى الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

من جتهته، أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي كيتشيانغ، الجمعة، أن بكين ستعزز قدراتها العسكرية خلال العام الحالي، عبر التدريب المكثف لوحداتها المسلحة، ومدّ جيشها بأحدث التكنولوجيا والمعدات.

وقال كيتشيانغ في خطاب مطوّل ألقاه في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان إنّ الحكومة الصينية ستعزز قدرات الجيش عبر الإصلاحات، والعلوم والتكنولوجيا، وتدريب الوحدات لتصبح «ذات قدرات عالية». وأضاف كيتشيانغ «سنعزز التدريبات العسكرية والجهوزية في كل الأراضي الصينية».