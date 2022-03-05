«بلومبرغ» تعلق نشاط صحفييها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة، تعليق نشاط صحفييها في روسيا، بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش وغزو أوكرانيا.

وقال رئيس تحرير الوكالة جون ميكلثويت في مقال نشره موقع بلومبرغ الإلكتروني «قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتًا عملنا في جمع الأخبار في روسيا»، حسب وكالة «فرانس برس»، السبت.

وأمس الجمعة، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا ينصّ على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا لنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي.

كما وقع أيضًا مشروع قانون تُفرض بموجبه غرامات أو عقوبة بالسجن للمطالبة بفرض عقوبات على روسيا، فيما تواجه موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من العواصم الغربية بسبب الغزو.