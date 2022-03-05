زيلينسكي يندد بعدم فرض «ناتو» منطقة حظر جوي في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، عن أسفه للقرار «المتعمد» الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي «ناتو»، عدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية «اليوم، أعطت إدارة الحلف (الأطلسي) الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف موجها حديثه إلى الحلف: «كل شخص سيموت (في أوكرانيا) منذ اليوم سيكون بسببكم».

ويستمر الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تفيد تقارير بتوسع سيطرة الجيش الروسي على مدن أوكرانيا الساحلية، فيما دارت مواجهات بين الطرفين قرب منشأة نووية شرق البلاد.