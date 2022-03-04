روسيا تنفي استهداف محطة للطاقة النووية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لم تهاجم الموقع النووي الأوكراني في زابوريجيا، وهو اتهام «كاذب»، متهما أوكرانيا بإشعال حريق في هذه المنشأة.

وأضاف في جلسة أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن اتهام روسيا بالمسؤولية «جزء من حملة أكاذيب» ضد موسكو، فيما اتهمت أوكرانيا والغرب روسيا بالوقوف وراء الهجوم، حسب وكالة «فرانس برس».

مواجهات قرب المحطة النووية

ودارت مواجهات بين الجيشين الروسي والأوكراني قرب محطة زابوريجيا النووية الواقعة وسط البلاد، وهي المحطة الأكبر من نوعها في أوروبا.

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وأسفرت الاشتباكات عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من وقوع كارثة إذا ما أصيبت المفاعلات النووية في زابوريجيا، جراء الحريق، واتهم روسيا باللجوء إلى الرعب النووى والسعى لتكرار كارثة تشرنوبل.

من جانبها كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع.