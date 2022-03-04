حريق هائل قرب محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق هائل بالقرب من محطة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية، حيث حذرت السلطات من وقوع «كارثة طبيعية».

ونشرت وكالة «رويترز» مقطع فيديو تظهر النيران التي أتت على مساحات من الأشجار، في بلدة أولجين الواقعة شرق العاصمة سول.

ويعمل فريق الاطفاء على منع انتشار الحرائق إلى محطة «هانول» للطاقة النووية، والتي امتدت شمالا إلى مدينة سامتشوك بإقليم كانغ وون بعد الظهر بسبب الرياح القوية والطقس الجاف.

وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذار الطوارئ، وأرسلت 30 طائرة هليكوبتر و230 عربة إطفاء و1100 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية التي تزيد سرعتها عن 25 مترا في الثانية والطقس الجاف، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

محطة نووية أخرى في خطر

ويتكرر الخطر نفسه في أوكرانيا، حيث تدور مواجهات قرب محطة زابوريجيا النووية الواقعة وسط البلاد، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا.

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وأسفرت الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من وقوع كارثة إذا ما أصيبت المفاعلات النووية في زابوريجيا، جراء الحريق، واتهم روسيا باللجوء إلى الرعب النووى والسعى لتكرار كارثة تشرنوبل.

من جانبها كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع.