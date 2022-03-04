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بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 06:27 مساء
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، في اتصال مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال قبول «كل المطالب الروسية».

وأوضح الكرملين في ملخص للاتصال الذي أتى «بمبادرة من ألمانيا»، أن «روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تلبي كل المطالب الروسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا تسير «حسب الخطة» الموضوعة لها، مشددًا على أن بلاده تقاتل «نازيين جددا» من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، معتبرا أن هؤلاء «شعب واحد».

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بوتين في كلمة بثها التلفزيون الروسي إن «العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها، حسب الخطة».

الكرملين يدعو الروس إلى الوقوف «صفا واحدا» خلف بوتين
دعا الكرملين، الجمعة، الروس للوقوف خلف الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أكثر من أسبوع على بدء غزو أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «ليس الآن وقت الانقسام»، وذلك ردا على سؤال بشأن مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء الحرب. وأضاف «الآن وقت الوقوف صفا واحدا، الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا».

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