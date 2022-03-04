السلطات الأوكرانية تؤكد عدم وجود تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية الجمعة أنها لم ترصد أي تسرب إشعاعي من منشأة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد والتي تعرضت لضربات روسية خلال الليل، وقالت هذه الهيئة الرسمية إنه «لم يجري تسجيل أي تغييرات في الوضع الإشعاعي».

وأكدت السلطات الأوكرانية أنّ فرق الإطفاء أخمدت صباح الجمعة، حريقًا في مبنى بمحطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا اندلع ليلًا نتيجة قصف روسي استهدفها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو باللجوء إلى «الرعب النووي» والسعي «لتكرار» كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد والأكبر في أوروبا.

وأعلنت وكالة تفتيش المواقع النووية الاوكرانية، الخميس، أن القوات الروسية تحتل أراضي منشأة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد والتي تعرضت لضربات روسية خلال الليل مؤكدة أن الطاقم يؤمن تشغيل الموقع.