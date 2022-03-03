واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على «أثرياء روس» تشمل حظر السفر

القاهرة - بوابة الوسط

ستفرض الحكومة الأميركية عقوبات جديدة على طبقة رجال الأعمال والأثرياء الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين والمعروفين باسم «أوليغارش روس»، ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وتشمل العقوبات حظر دخول الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر خاص بها؛ فيما سبق أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على رجال أعمال روس ومقربين من الكرملين وصولا إلى الرئيس بوتين شخصيًا؛ إذ جمدت أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة.

وأدرج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الإثنين الماضي أسماء جديدة من «الأوليغارش» على قائمته الخاصة.

وستسمح العقوبات الأميركية الجديدة المتوقع أن تصدر اليوم الخميس (بتوقيت واشنطن) باعتماد القائمة الأوروبية نفسها مع إضافة منع دخول الأراضي الأميركية وإجراءات تمنع الأوليغارش هؤلاء من نقل أصولهم إلى أفراد من عائلاتهم، بحسب المصدر ذاته.