Atwasat

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 08:34 مساء
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا تسير «حسب الخطة» الموضوعة لها، مشددًا على أن بلاده تقاتل «نازيين جددا» من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، معتبرا أن هؤلاء «شعب واحد».

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بوتين في كلمة بثها التلفزيون الروسي إن «العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها، بحسب الخطة».

وانتهت اليوم الخميس الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، بالاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، وهي ثاني جولة محادثات منذ بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 0 الصداقة» في الدوري الممتاز
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «أبوسليم 1 - 1 المحلة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «أبوسليم 1 - 1 المحلة» في الدوري الممتاز
رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»

رسميا.. «فورمولا 1» تلغي عقدها مع «جائزة روسيا الكبرى»
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية

رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل

حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا

عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو

الدبيبة: أمس أزيلت آخر عقبة أمام الانتخابات المقررة في يونيو
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حاكم تشيرنيغوف الأوكرانية: سقوط 9 قتلى في ضربة روسية على المدينة
حاكم تشيرنيغوف الأوكرانية: سقوط 9 قتلى في ضربة روسية على المدينة
الرئيس الأوكراني: التفاوض مع بوتين الطريقة الوحيدة لوقف الحرب
الرئيس الأوكراني: التفاوض مع بوتين الطريقة الوحيدة لوقف الحرب
مولدوفا تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
مولدوفا تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية ...
كييف وموسكو تتفقان على إقامة «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين
كييف وموسكو تتفقان على إقامة «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
المزيد
واشنطن تعلن إعادة فتح قنصليتها في كوبا المغلقة منذ 2017
واشنطن تعلن إعادة فتح قنصليتها في كوبا المغلقة منذ 2017...
واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على «أثرياء روس» تشمل حظر السفر
واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على «أثرياء روس» تشمل حظر السفر...
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة ......
كييف وموسكو تتفقان على إقامة «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين
كييف وموسكو تتفقان على إقامة «ممرات إنسانية» لإجلاء المدنيين...
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية (فيديو)
33 قتيلا في الغارة الروسية على مدينة تشيرنينغيف الأوكرانية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط