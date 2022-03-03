بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا تسير «حسب الخطة» الموضوعة لها، مشددًا على أن بلاده تقاتل «نازيين جددا» من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، معتبرا أن هؤلاء «شعب واحد».

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بوتين في كلمة بثها التلفزيون الروسي إن «العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها، بحسب الخطة».

وانتهت اليوم الخميس الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، بالاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، وهي ثاني جولة محادثات منذ بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي.