مولدوفا تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت مولدوفا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حسبما أعلنت رئيسة البلد المجاور لأوكرانيا، بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي.

وقالت الرئيسة مايا ساندو أمام الصحفيين «نوقع اليوم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بعض القرارات يجب أن تتخذ بسرعة وحزم».

وفي 24 فبراير الماضي، أغلقت مولدوفا مجالها الجوي؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما قررت ليتوانيا فرض حالة الطوارئ على أراضيها بعد الهجوم الجوي والبري الذي شنه الجيش الروسي؛ في حين طلبت بولندا من حلف شمال الأطلسي «ناتو» تفعيل المادة «4»، التي تنص على إجراء مشاورات طارئة في حال تهديد أي عضو في الحلف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا «دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو».