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بوتين: سنواصل المعركة ضد «القوميين» في أوكرانيا بلا هوادة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 04:59 مساء
بوتين: سنواصل المعركة ضد «القوميين» في أوكرانيا بلا هوادة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن عزمه مواصلة هجومه بدون هوادة ضد «القوميين» في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الكرملين.

وخلال هذا الاتصال، أعرب بوتين أيضا عن عدم موافقته على خطاب بشأن أوكرانيا ألقاه ماكرون أمس الأربعاء، وهدد الرئيس الروسي بأنه قد يوسّع قائمة مطالبه الطويلة التي يريديها من أوكرانيا خلال المفاوضات مع كييف.

وأجرى ماكرون محادثات هاتفية اليوم مع بوتين وكذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق أوضح بوتين شروطه لوقف الحرب، ومنها: «الاعتراف بالقرم كأرض روسية، وإعلان حياد كييف، وتخلي الحكومة الأوكرانية عن نازيتها». في حين طالب ماكرون نظيره الروسي بوقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا.

وبالتزامن مع المحادثات السياسية، أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم مصادرة يخت تابع لشركة مرتبطة بإيغور سيتشين، رئيس مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية، في حوض لبناء السفن في لا سيوتا في جنوب فرنسا.

وقالت باريس إن هذا اليخت «تابع لشركة يعتبر إيغور سيتشين، مدير روسفنت، مساهمًا رئيسيًا فيها».

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