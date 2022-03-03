ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن «الأسوأ لم يأت بعد» في أوكرانيا بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب عن اعتزامه مواصلة هجومه، وأن الهدف من غزو أوكرانيا هو السيطرة على كل البلادـ بحسب الإليزيه.

وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف الساعة بناءً على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي اليوم الخميس، أن عملية الجيش الروسي تتطور وفقا للمخطط الذي وضعته موسكو وأنها ستتفاقم إذا لم يقبل الأوكرانيون بشروطها، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئاسة الفرنسية.