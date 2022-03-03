الوفد الأوكراني في طريقه للمحادثات.. ويتفاوض مع روسيا على «ممرات إنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط

توجّه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية - البيلاروسية، الخميس، على ما أعلن أحد أعضائه على «تويتر».

وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخائيلو بودولاك، على «تويتر» مرفقًا التغريدة بصورة تظهره مع المسؤول البرلماني، ديفيد أراخاميا، بالزي العسكري في ما يبدو أنه مقصورة مروحية «في الطريق إلى المفاوضات مع الاتحاد الروسي. نحن حاليا في المروحيات»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرغب الوفد الأوكراني في الحصول «كحد أدنى» على «ممرات إنسانية» خلال المحادثات. وقال ديفيد أراخاميا على «فيسبوك»: «في غضون ساعتين سنبدأ (المفاوضات). الحد الأدنى من جدول الأعمال: ممرات إنسانية. والباقي سيعتمد على الظروف».

وخلصت جولة أولى من المفاوضات عُقدت، الإثنين الماضي، على الحدود البولندية- البيلاروسية، إلى إجراء «جولة ثانية» بعد تحديد «سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات».

وأمس، قال الكرملين، إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، وأوضح الناطق باسمه، دميتري بيسكوف، «وفدنا سيكون جاهزًا لمتابعة المحادثات»، مشيرًا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات، مساء الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وتدخل حرب روسيا على أوكرانيا أسبوعها الثاني وسط تحذيرات من مغبة اندلاع حرب عالمية ثالثة حذر منها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وقال إنها إذا اندلعت «ستكون نووية ومدمرة».

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارًا، الخميس، يدعو روسيا إلى «الوقف الفوري لتحركاتها ضد المواقع النووية الأوكرانية» المهدَّدة بالحرب المستعرة. فيما دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، الهجوم الروسي على أوكرانيا محذرة من «تأثير هائل» على حقوق ملايين الأوكرانيين ومن أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر.