ماكرون تحدث هاتفيا مع بوتين ثم زيلينسكي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدّث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجددًا الخميس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وبعدها مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن الإليزيه.

وهذه المحادثة مع بوتين التي استمرت ساعة ونصف الساعة، حسب الرئاسة الفرنسية، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، وفق وكالة «فرانس برس».

وأبلغ بوتين، الإثنين الماضي، خلال اتصال هاتفي مع ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية، وإعلان «حياد» كييف، وتخلي الحكومة الأوكرانية عن «نازيتها». في حين طالب ماكرون نظيره الروسي بوقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا.



والأربعاء، قال ماكرون في كلمة متلفزة: «لسنا في حرب ضد روسيا»، مؤكدًا: «إننا اليوم إلى جانب جميع الروس الذي يرفضون أن تشن حرب جائرة باسمهم، ويتحلون بروح المسؤولية وشجاعة الدفاع عن السلام»، وأضاف: «نعلم جميعًا ما يربطنا بهذا الشعب الأوروبي العظيم، الذي بذل تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا من الجحيم»، وفق «فرانس برس».

وأكد ماكرون عزمه «البقاء على اتصال» مع بوتين؛ بهدف «إقناعه بالتخلي عن السلاح»، وقال: «اخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح» و«لتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا».

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.