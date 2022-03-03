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1.5 مليار دولار مساعدة أممية إنسانية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 02:07 مساء
1.5 مليار دولار مساعدة أممية إنسانية لأوكرانيا
نازحون أوكرانيون يفرون من الحرب على بلادهم. (الإنترنت)
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دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، الخميس، متوجهًا إلى المتحاربين الأوكرانيين والروس إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين.

وقال غريفيث: «الآن بعدما توافرت لدينا الموارد للقيام بهذه المهمة، نحتاج إلى أن يسمح لنا أطراف النزاع بالقيام بذلك والوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي».

وأشار إلى أن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن خلال يومين وبفضل سخاء المانحين 1.5 مليار دولار من أصل 1.7 مليار طلبت كمساعدات طارئة.

وأطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها، الثلاثاء، نداءً عاجلًا لجمع 1.7 مليار دولار، بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1.1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا.

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

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