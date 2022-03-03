شركة أقمار صناعية تعلق عمليات الإطلاق من قاعدة روسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة المشغلة للأقمار الصناعية «وان ويب»، الخميس، أنها علقت كل عمليات الإطلاق من قاعدة «بايكونور» الروسية في كازاخستان.

وقالت «وان ويب» التي تتخذ في لندن مقرًا: «صوت مجلس إدارة وان ويب على تعليق كل عمليات الإطلاق من بايكونور» وذلك بعدما طلبت روسيا ضمانات بألا تستخدم الأقمار الصناعية التي كان من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام لأغراض عسكرية، وفق وكالة «فرانس برس».

تدخل حرب روسيا على أوكرانيا أسبوعها الثاني وسط تحذيرات من مغبة اندلاع حرب عالمية ثالثة حذر منها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وقال إنها إذا اندلعت «ستكون نووية ومدمرة».

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارًا، الخميس، يدعو روسيا إلى «الوقف الفوري لتحركاتها ضد المواقع النووية الأوكرانية» المهدَّدة بالحرب المستعرة. فيما دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، الهجوم الروسي على أوكرانيا محذرة من «تأثير هائل» على حقوق ملايين الأوكرانيين ومن أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر.