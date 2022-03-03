باريس توصي رعاياها في روسيا.. وتخشي من «الأسوأ» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، عن قلقه من أن يكون «الأسوأ قادمًا» في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، بينما تحاصر قوات موسكو عددًا من المدن الأوكرانية وتقصفها.

وقال لودريان لقناة التلفزيون «فرانس2»: «يمكننا أن نخشى منطق حصار (...) اعتاد الروس عليه». وأضاف: «تذكروا حلب.. غروزني» ، في إشارة إلى هاتين المدينتين في سورية والشيشان اللتين تعرضتا لقصف روسي في العقود الأخيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، أوصت الخارجية الفرنسية رعاياها «الذين لا ضرورة لوجودهم ووجود عائلاتهم في روسيا»، بمغادرة هذا البلد بعد حربه ضد أوكرانيا وإغلاق المجال الجوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: «في الأجواء التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، من الضروري زيادة اليقظة». وكانت باريس قد أوصت، الأحد، بالفعل «الفرنسيين الذين يمرون عبر روسيا» بمغادرة البلاد.