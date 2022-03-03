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«فرانس برس»: ألمانيا ستسلم أوكرانيا صواريخ سوفياتية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 10:07 صباحا
«فرانس برس»: ألمانيا ستسلم أوكرانيا صواريخ سوفياتية الصنع
قوات أوكرانية في العاصمة كييف. (الإنترنت)
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قررت ألمانيا زيادة شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تشهد نزاعًا عبر تسليمها 2700 صاروخ إضافي مضاد للطيران، كما أعلن مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس»، الخميس.

وقال المصدر إن الحكومة «وافقت على دعم إضافي لأوكرانيا»، مشيرًا إلى صواريخ من نوع «ستريلا» مضادة للطائرات سوفياتية الصنع تأتي من مخزونات جيش ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة. وقد ألحقت بالجيش الوطني بعد إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي. 

وقال المستشار أولاف شولتس، في بيان، إن «العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول. إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب» العالمية الثانية، مضيفًا: «في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي»، وفق «فرانس برس».

كما أجازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعًا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة، وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات. وقال شولتس: «بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها».

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

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