واشنطن تحذر من لجوء موسكو لأسلحة «محظورة».. وارتفاع «التكلفة البشرية» للحرب

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من أن الحصيلة «المروعة» للضحايا المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية هجومها على هذا البلد قبل أسبوع ستواصل الارتفاع، وقال إن «التكلفة البشرية للحرب غير المبررة والمجانية التي يشنها الكرملين مروعة. هناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن «عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفك، بل تزداد سوءًا في الأيام المقبلة»، وشدد على أن البنى التحتية التي دمرتها الضربات الروسية «ليست أهدافًا عسكرية. إنها أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر». لكنّ الوزير الأميركي امتنع عن اتهام موسكو باستهداف المدنيين عمدًا، مكتفيًا بالقول إن واشنطن تدرس الوضع عن كثب، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، قال مسؤول كبير في «بنتاغون» إنه يخشى ارتفاعًا كبيرًا في حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا في الأيام المقبلة؛ لأن الجيش الروسي عازم على ما يبدو على قصف المدن الكبرى لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام.

وقال المسؤول للصحفيين طالبًا عدم نشر اسمه: «نتوقع استخدامًا مضطردًا للمدفعية عندما سيقتربون من المراكز الحضرية وعندما سيحاولون تطويقها»، وأضاف: «هذا نموذجي لتنفيذ حصار: عندما تريد تطويق مركز حضري وإخضاعه، وإجباره على الاستسلام، تصبح المدفعية سلاحًا مفيدًا للغاية»، وحذر من أن «ما يُقلقنا هو أنه عندما يصبحون (الروس) أكثر عدوانية، يصبحون أقل دقة وأقل انتقائية في قصفهم المدفعي».

واشنطن تحذر من استخدام روسيا لأسلحة محظورة في الحرب

والأربعاء، دقّت واشنطن ناقوس الخطر إزاء خطوة أخرى قد تُقدم عليها القوات الروسية: اللجوء إلى أسلحة محظورة بموجب اتفاقية جنيف.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يبدو أن روسيا تستعد لتصعيد وحشية حملتها ضد أوكرانيا»، وأضافت: «لقد شاهدنا مقاطع فيديو لقوات روسية وهي تنقل لأوكرانيا أسلحة فتّاكة بشكل استثنائي لا مكان لها في ساحة معركة»، وأوضحت أنّ هذه الأسلحة تشمل ذخائر عنقودية وقنابل فراغية، وهي ذخائر «محظورة بموجب اتفاقية جنيف».

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وردًّا على سؤال عن هذا الوضع، قال بلينكن إن «الحوار لا يزال ممكنًا لكنّه غير مؤكد»، وأضاف: «نُبقي الباب مفتوحًا للتوصل لمخرج دبلوماسي» للنزاع، لكن «تحقيق هذا الأمر يصبح أصعب بكثير عندما تقصف المدافع وتتقدّم الدبابات».

واشنطن مستعدة لدعم الدبلوماسية

وعشية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الروسية-الأوكرانية التي يفترض أن تتمحور، وفقًا لموسكو، على التوصّل لاتفاق على وقف لإطلاق النار، قال بلينكن إنه مستعد «لدعم الجهود الدبلوماسية» التي تبذلها كييف لإرساء مثل هذه الهدنة.

ووفقًا للمسؤول في «بنتاغون»، فإن حوالي 82% من القوات العسكرية التي حشدتها موسكو على مدى أسابيع عديدة على حدود أوكرانيا أصبحت الآن داخل أوكرانيا.

ولفت المسؤول إلى عدم وجود «أي تحرك ملحوظ» للقوات الروسية تجاه كييف أو خاركيف مقارنة باليومين أو الأيام الثلاثة الماضية، وجدّد المسؤول الدفاعي الأميركي التأكيد على أن القوات الروسية لم تتمكن حتى اليوم من أن تسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الأوكراني، كما أنها ما زالت تعاني من مشاكل لوجستية، بما في ذلك من نقص في الوقود والغذاء.

وأوضح أن القوات الروسية «متأخرة بالنسبة لمخططاتها» لكن «ما زالت لديها قوة قتالية ضخمة تحت تصرّفها وستتغلّب على الصعوبات التي تواجهها»، ولفت المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن آخر عملية تسليم لهذه المساعدات جرت قبل أقل من 24 ساعة.