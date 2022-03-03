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قمة افتراضية بين بايدن وقادة تحالف «كواد»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 09:10 صباحا
قمة افتراضية بين بايدن وقادة تحالف «كواد»
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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سيعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني «كواد»، على ما أعلنت نيودلهي.

ولم يأت البيان الصادر عن وزارة الخارجية الهندية على ذكر الأزمة الأوكرانية. وقال إن بايدن وفوميو كيشيدا وسكوت موريسون وناريندرا مودي «سيتبادلون الآراء والتقديرات بشأن التطورات المهمة في (منطقة المحيطين) الهندي والهادئ»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُطلق تحالف «كواد» في 2007 تحت مسمى «الحوار الأمني الرباعي» أو «كواد». ووضع إطار مناورات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة والهند واليابان في المحيط الهادئ تعرف بمناورات مالابار. وكسبت المبادرة زخمًا جديدًا في 2020 مع إعادة انضمام أستراليا، ووقوع اشتباكات دامية بين قوات صينية وهندية على جزء متنازع عليه من الحدود، أعطت نيودلهي غير المنحازة تقليدًا دفعًا نحو تعاون أكبر مع «كواد».

وأجرى التحالف في فبراير الماضي مشاورات احتضنتها أستراليا في خضم التحذيرات الأميركية من تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، وآنذاك، أقر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن احتمال قيام روسيا بغزو أوكرانيا هو «صلب» اهتمامات الحكومة الأميركية، غير أنه شدد على أن «الأهمية» التي توليها واشنطن لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة تحدي الصين، لا تزال قائمة رغم المستجدات الكبيرة في السنوات الأخيرة في أزمات في الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا الآن. 

وقال بلينكن: «العالم مكان كبير. اهتماماتنا دولية وجميعكم يدرك جيدًا التركيز الذي نخص به منطقة آسيا-المحيط الهادئ ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ»، وأضاف: «نولي المسألة تركيزًا مستمرًا، ولذا نتوجه إلى أستراليا».

وسعت الولايات المتحدة لتوسيع تحالف «كواد» من شراكة أمنية بحرية إلى مجالات أخرى، مثل محاربة وباء «كوفيد». وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرنك، قبيل الرحلة: «الرسالة التي يحملها وزير الخارجية معه في الرحلة هي أن شراكاتنا تفي بوعودها»، وأضاف أن «كواد عنصر أساسي في السياسة الاقتصادية والأمنية الخارجية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

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