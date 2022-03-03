الجيش الروسي يستولي على خيرسون.. ومفاوضات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أسبوع من بدء عمليتها، استولت القوات الروسية على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا، قبيل جلسة ثانية من المحادثات يفترض أن تعقد صباح الخميس بشأن وقف إطلاق النار بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وخيرسون هي أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الروسية في النزاع الذي أدى منذ بدايته قبل سبعة أيام إلى فرار مليون شخص إلى الدول المجاورة، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع «ضيوف مسلحين» في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحًا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها.

وكتب في رسالة على فيسبوك «لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو».

مفاوضات بين ورسيا وأوكرانيا اليوم

وستبدأ مفاوضات بين وفدين روسي وأكراني صباح اليوم الخميس في مكان في بيلاروسيا «غير بعيد عن الحدود مع بولندا»، على حد تعبير المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي.

ولم تسفر مباحثات أولية جرت الإثنين الماضي في بيلاروسيا أيضًا، عن نتائج ملموسة، إذ طالبت كييف بإنهاء فوري للغزو بينما كانت روسيا تنتظر استسلامًا على ما يبدو.

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وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة «ستدعم الجهود الدبلوماسية» لأوكرانيا للحصول على وقف لإطلاق النار مع روسيا، وإن كان «تحقيق ذلك أصعب بكثير عندما يطلق الرصاص وتتقدم الدبابات».

كما شدد وزير الخارجية الأميركي على «الكلفة بشرية (...) الهائلة» حتى الآن، وقال في مؤتمر صحفي إن «المئات إن لم يكن الآلاف من المدنيين قُتلوا وجُرحوا»، معتبرًا أن «عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية، سيزداد سوءًا في الأيام المقبلة».

من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في «البقاء على اتصال» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لإقناعه بالتخلي عن السلاح»، وجاء تصريح ماكرون في خطاب متلفز قال خلاله «لسنا في حرب مع روسيا».