«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، إنه «سيبدأ على الفور» تحقيقاً نشطاً في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، بعد أن حصل مكتبه على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة.

وقال خان: «لقد أبلغت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل دقائق بقراري البدء فوراً في التحقيقات النشطة في الوضع» بأوكرانيا، مضيفاً أنّ «عملنا في جمع الأدلة بدأ الآن».

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وأعلن الجيش الروسي، الأربعاء، سيطرته على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع من هجوم موسكو على هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات تلفزيونية أن «الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون».

في المقابل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب روسيا «بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا» بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضو.