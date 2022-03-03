Atwasat

«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 01:56 صباحا
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب بأوكرانيا
سيارة محترقة بقصف على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف في 28 فبراير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، إنه «سيبدأ على الفور» تحقيقاً نشطاً في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، بعد أن حصل مكتبه على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة.

وقال خان: «لقد أبلغت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل دقائق بقراري البدء فوراً في التحقيقات النشطة في الوضع» بأوكرانيا، مضيفاً أنّ «عملنا في جمع الأدلة بدأ الآن».

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا (فيديو)
- (فيديو) موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا

وأعلن الجيش الروسي، الأربعاء، سيطرته على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع من هجوم موسكو على هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات تلفزيونية أن «الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون».

في المقابل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب روسيا «بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا» بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها ...
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
(فيديو) موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا
(فيديو) موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا (فيديو)
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب روسيا بإنهاء الحرب...
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
المفاوض الروسي يتوقع وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا الخميس لاستكمال المحادثات
المفاوض الروسي يتوقع وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا الخميس ...
ماكرون: لسنا في حرب ضد روسيا
ماكرون: لسنا في حرب ضد روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب بأوكرانيا
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب بأوكرانيا...
مقتل خمسة عسكريين جراء تحطم مروحية في رومانيا
مقتل خمسة عسكريين جراء تحطم مروحية في رومانيا...
بلينكن: نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي بشأن أوكرانيا
بلينكن: نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي بشأن أوكرانيا...
ماكرون: لسنا في حرب ضد روسيا
ماكرون: لسنا في حرب ضد روسيا...
المفاوض الروسي يتوقع وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا الخميس لاستكمال المحادثات
المفاوض الروسي يتوقع وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط