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مقتل خمسة عسكريين جراء تحطم مروحية في رومانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 11:26 مساء
مقتل خمسة عسكريين جراء تحطم مروحية في رومانيا
مروحية (آي أي آر 330-بوما). (أرشيفية: الإنترنت)
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لقي خمسة عسكريين حتفهم، جراء تحطم مروحيتهم في رومانيا قرب البحر الأسود، أثناء مهمة بحث عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقودًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال كونستانتين سبانو للتلفزيون «لسوء الحظ، لقي أفراد الطاقم الخمسة حتفهم، وما زالت العمليات للعثور على قائد طائرة الميغ-21 جارية».

وأشار إلى أن طائرة هليكوبتر رومانية أرسلت في مهمة بحث وإنقاذ في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد أن اختفت طائرة عسكرية رومانية ميغ 21 لانس آر عن الرادار، مما أسفر عن مقتل جميع الجنود الخمسة الذين كانوا على متنها.

وقالت الوزارة إن طيار المروحية «آي أي آر 330-بوما» أبلغ عن ظروف جوية غير مواتية، وجرى استدعاؤه للعودة إلى القاعدة قبل تحطمها.

وتشهد منطقة شرق أوروبا توتراً، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دعمها لأوكرانيا في وجه العملية العسكرية ضد أراضي أوكرانيا.

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